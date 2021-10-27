"مصر للطيران": الجهات الأمنية تواصل التحقيق في رسالة التهديد التي عثر عليها في رحلة موسكو

أعلنت شركة "مصر للطيران" أن الجهات الأمنية المصرية ما زالت تواصل التحقيق في رسالة التهديد التي عثر عليها في رحلة متوجهة إلى العاصمة الروسية موسكو.

وقال رئيس الشركة عمرو أبو العينين في تصريح لقناة "النهار" إن "الشركة تتعامل مع أي بلاغ تهديد على الطائرة بمنتهى الجدية إلى إن تثبت إيجابيته أو سلبيته"، مشيرا إلى أن "التهديد الذي عثر عليه برحلة الشركة الوطنية المتجهة إلى موسكو الأربعاء كان سلبيا".

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وأضاف أن "الواقعة بدأت عندما تحركت طائرة من طراز A220-300 من مطار القاهرة متجهة إلى مطار بالعاصمة الروسية موسكو، في الساعة الحادية عشرة إلا عشر دقائق صباحا".

ولفت إلى أن "أحد الركاب أثناء إقلاع الطائرة وجد رسالة تهديد مكتوبة على كيس طوارئ موضوع في المقعد الموجود أمامه"، موضحا أن "الراكب أبلغ طاقم الطائرة وقائدها بالرسالة المذكورة".

وأشار إلى أن "قائد الطائرة قرر عودة الرحلة مرة أخرى إلى مطار القاهرة للتعامل مع التهديد بصورة فورية بعد التحليق لمدة ساعة في الجو".

ولفت إلى أن "هبوط الطائرة كان في مكان ناء لإتمام إجراءات التفتيش بالكلاب البوليسية".

وتابع أن "الطائرة كانت تحمل 94 راكبا أغلبهم مصريون والباقي من جنسيات أجنبية أخرى"، لافتا إلى أن "الجهات لا يمكنها تحديد ما إذا كانت رسالة التهديد دعابة أم لا ولكنها تهتم بالتعامل معها بمنتهى الجدية".

وأوضح أن "الأمر تبحثه الآن الجهات الأمنية التي ستكشف عن كل التفاصيل والحقائق"، مضيفا أن "الطائرة من المفترض أنها وصلت الآن إلى مطار موسكو".

المصدر: RT