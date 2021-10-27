قناة لبنانية: "ختم" التحقيق مع جعجع رغم تخلفه عن استدعاء المخابرات العسكرية

أفادت قناة mtv اللبنانية مساء الأربعاء بأن مديرية المخابرات خابرت القاضي فادي عقيقي لاستيضاحه حول الخطوة المقبلة بعد تخلف رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع عن الحضور اليوم.

وأضافت أن القاضي فادي عقيقي طلب منها ختم التحقيق ولم يطلب اتخاذ أي خطوة أخرى.

وغاب سمير جعجع عن جلسة بمقر المخابرات العسكرية حول أحداث الطيونة التي قتل على إثرها 7 أشخاص، كما أغلق أنصار جعجع الطرق المودية إلى مقر إقامته.

كما نظم عدد من أنصار جعجع وقفات احتجاجية في عدة مناطق تضامنا معه، بعد استدعائه من طرف مخابرات الجيش اللبناني للاستماع لشهادته في أحداث منطقة الطيونة.

وكان جعجع قد علق في تصريح سابق على طلب الاستماع إلى إفادته قائلا: "تكرم عين مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، بشرط أن يستمع إلى إفادة نصر الله قبلي لأنه لم تسجل أي مخالفة أو انتهاك لـ"القوات" منذ انتهاء الحرب الأهلية".

يذكر أنه قتل 7 أشخاص على الأقل خلال اضطرابات مسلحة في منطقة الطيونة شهدتها العاصمة اللبنانية بيروت منذ نحو أسبوعين، وصفتها السلطات بأنها هجوم على متظاهرين كانوا متجهين للمشاركة في احتجاج دعا له "حزب الله" وحركة "أمل" للمطالبة بعزل قاضي التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت.

وكانت قيادتا "حزب الله" و"حركة أمل" قد قالتا إن "مجموعات من حزب "القوات اللبنانية" انتشرت على أسطح البنايات ومارست القنص المباشر للقتل المتعمد"، أثناء الاحتجاجات.

المصدر: قناة "mtv" اللبنانية