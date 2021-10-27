سفراء غربيون يلتقون حمدوك في مقر إقامته
أعلنت بعثة الأمم المتحدة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان أن سفراء عدة دول غربية ومبعوثي الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، التقوا رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك في الخرطوم.
وقالت البعثة في تغريدة لها على "تويتر" إن سفراء فرنسا وألمانيا والنرويج وبريطانيا والولايات المتحدة والمبعوثين الأوروبي والأممي إلى السودان التقوا حمدوك "في مقر إقامته وسرهم أنه بصحة جيدة".
لتقى سفراء @FranceauSoudan, @GermanyinSudan, @NorwayAmbSudan, @GilesLeverUK, @USCDASudan, @EU_Sudan and SRSG @volkerperthes@SudanPMHamdok في مقر إقامته. سرّهم أنّه بصحة جيدة. نستمر ّ بالدعوة إلى الاستعادة الكاملة لحريته.— UN Integrated Transition Assistance Mission Sudan (@UNITAMS) October 27, 2021
وأضافت البعثة: "نستمر بالدعوة إلى الاستعادة الكاملة لحريته".
وكان مكتب رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، قد أكد في وقت سابق عودة حمدوك وزوجته إلى منزله بعد احتجازه منقبل العسكريين لعدة أيام، بينما لا يزال عدد من المسؤولين الحكوميين السودانيين قيد الاعتقال في أعقاب سيطرة العسكريين على السلطة.
المصدر: RT
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