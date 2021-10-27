المغرب.. دفاع الريسوني يطلب له التأجيل ويلتمس السراح المؤقت

قررت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف في الدار البيضاء تأجيل النظر في ملف الصحفي سليمان الريسوني حتى الثالث من نوفمبر المقبل، بناء على التماس قدمه محامي الدفاع.

وقضت الهيئة التي تنظر في الملف، في ثاني جلسة بالمرحلة الاستئنافية، بـ"تأخير النظر فيه، بعدما تقدم دفاع الريسوني بالتماس للتأجيل بهدف إعداد مرافعة الدفاع".

وشهدت الجلسة، التي حضرها الريسوني، تقديم محامي دفاعه مرافعات من أجل إطلاق سراحه، حيث طالبوا بـ"الإفراج عنه".

وقررت المحكمة أيضا، بعد تقديم المرافعات، تأجيل البت في السراح المؤقت إلى غاية آخر الجلسة، في وقت استبعدت فيه مصادر من داخل هيئة الدفاع قبول الطلب.

وتشهد بوابة محكمة الاستئناف، تزامنا مع محاكمة الريسوني، دخول مجموعة من الفعاليات الحقوقية في احتجاج للتنديد بالمحاكمة والمطالبة بالإفراج عنه.

وكانت الفعاليات الحقوقية أكدت، في بلاغ مشترك سابق لها، أن "محاكمة الصحفي خلال مرحلتها الابتدائية شابتها خروقات عديدة حالت دون توفر ضمانات المحاكمة العادلة وكانت غير عادلة"، معتبرة أن "الملف سياسي وانتقامي".

وقضت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، في يوليو الماضي، بـ"إدانة الصحفي سليمان الريسوني بالسجن لمدة 5 سنوات، في وقت ظل فيه الصحفي ينفي التهم المنسوبة إليه ويتشبث ببراءته".

المصدر: "هسبريس"