المغرب.. الاستئناف بالدار البيضاء تبدأ النظر في قضية الصحفي سليمان الريسوني

باشرت محكمة الاستئناف في الدار البيضاء بالمغرب النظر في قضية الصحفي سليمان الريسوني بعد 3 أشهر على الحكم عليه ابتدائيا بالسجن 5 أعوام بتهمة ارتكاب "اعتداء جنسي".

وقال محاميه لحسن الدادسي لوكالة "فرانس برس" إن المحكمة قررت رفع الجلسة إلى 27 أكتوبر لإعداد الدفاع، مشيرا إلى أنه تقدم مجددا بطلب للإفراج المؤقت عن الصحفي الموقوف منذ مايو 2020.

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وحكم على الريسوني الذي اشتهر بافتتاحياته المنتقدة للسلطات، في المرحلة الابتدائية في يوليو بالسجن 5 أعوام لإدانته بتهمة "الاعتداء جنسيا على شاب"، وهي تهمة ظل ينفيها معتبرا أنه يحاكم بسبب آرائه.

وعشية بدء محاكمته، جددت لجنة التضامن معه التي تضم نشطاء حقوقيين من مشارب مختلفة، الدعوة إلى "الإفراج عنه" معتبرة أن "محاكمته لها أبعاد سياسية وانتقامية".

كما دعت منظمة "مراسلون بلا حدود" إلى توفير محاكمة عادلة ومُنصفة للريسوني الذي يُعاني مخلفات إضرابه عن الطعام.

وكان رئيس تحرير صحيفة "أخبار اليوم" المتوقفة عن الصدور، أضرب عن الطعام مدة 122 يوما احتجاجا على اعتقاله وغاب بسببه عن جل جلسات محاكمته، وأوقف الإضراب مطلع أغسطس إثر عدة مناشدات من المتضامنين معه في المغرب والخارج، لينقل إلى المستشفى.

وصرح محاميه اليوم بأن الريسوني الذي حضر المحكمة، "بدأ يسترجع صحته".

المصدر: أ ف ب