العراق يسلم أذربيجان 38 من أطفال "داعش"
Reuters
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أعلنت وزارة الخارجية العراقية اليوم الأربعاء تسليم أذربيجان 38 طفلا من أبناء عصابات "داعش" الإرهابية.
وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد الصحاف في بيان صحفي، إن "الوزارة وبالتنسيق مع وزارة العدل العراقية وسفارة جمهورية أذربيجان في بغداد، سلمت باكو 38 من أطفال عصابات داعش الإرهابية وإرجاعهم إلى وطنهم".
وأضاف أن "الأطفال كانوا مودعين مع أمهاتهم المحكومات بالسجن من قبل المحاكم العراقية المختصة، لانتمائهن لعصابات "داعش" الإرهابية".
المصدر: RT
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