وفاة أحد جرحى انفجار مرفأ بيروت بعد 15 شهرا على الكارثة

أفاد مراسلنا في لبنان، اليوم الأربعاء، بوفاة أحد جرحى انفجار مرفأ بيروت، بعد 15 شهرا على الكارثة.

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وأدى انفجار ضخم هز العاصمة اللبنانية بيروت في الرابع من أغسطس 2020، والذي عزته السلطات إلى تخزين مئات الأطنان من نيترات الأمونيوم من دون إجراءات وقاية، إلى مقتل 214 شخصا على الأقل وإصابة أكثر من 6500 آخرين بجروح، عدا عن دمار واسع ألحقه بالمرفأ وأحياء في العاصمة.

وتبين لاحقا أن مسؤولين على مستويات عدة سياسية وأمنية وقضائية كانوا على دراية بمخاطر تخزين هذه المادة ولم يحركوا ساكنا.

المصدر: RT