 
مباشر
عاجل
تاس: طائرة متجهة من القاهرة إلى موسكو تطلق إنذارا عاجلا وتعود إلى المطار بعد إقلاعها

تاس: طائرة متجهة من القاهرة إلى موسكو تطلق إنذارا عاجلا وتعود إلى المطار بعد إقلاعها

أخبار العالم العربي

تاس: طائرة متجهة من القاهرة إلى موسكو تطلق إنذارا عاجلا وتعود إلى المطار بعد إقلاعها
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rlme

قالت مصادر إن طائرة ركاب متجهة من القاهرة إلى موسكو أطلقت إنذارا عاجلا بعد اقلاعها وستعود الى مطار المغادرة.

يتبع.. 

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا