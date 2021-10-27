تاس: طائرة متجهة من القاهرة إلى موسكو تطلق إنذارا عاجلا وتعود إلى المطار بعد إقلاعها
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قالت مصادر إن طائرة ركاب متجهة من القاهرة إلى موسكو أطلقت إنذارا عاجلا بعد اقلاعها وستعود الى مطار المغادرة.
يتبع..
قالت مصادر إن طائرة ركاب متجهة من القاهرة إلى موسكو أطلقت إنذارا عاجلا بعد اقلاعها وستعود الى مطار المغادرة.
يتبع..
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