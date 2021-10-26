 
مباشر

مصر للطيران تصدر بيانا بعد تعرض طائرة لحادث في مطار المدينة المنورة

مال وأعمال

مصر للطيران تصدر بيانا بعد تعرض طائرة لحادث في مطار المدينة المنورة
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rlf9

صرحت شركة مصر للطيران بأن رحلة الشركة المتجهة من مطار القاهرة الدولي إلى مطار المدينة المنورة، تعرضت لحادث أثناء هبوطها في المدينة المنورة.

إقرأ المزيد
الكويت تعتزم زيادة عدد الرحلات إلى مصر
الكويت تعتزم زيادة عدد الرحلات إلى مصر

وأوضحت الشركة أن الطائرة تعرضت لتسرب هواء إطاري الطائرة الأماميين وتم التعامل مع الموقف، دون وقوع أي إصابات بين الركاب.

وقالت مصر للطيران، إن الرحلة كان علي متنها 109 ركاب، وتم التعامل مع الموقف والاتصال بغرفه العمليات الرئيسيه بالقاهرة، وعلي الفور تم  توفير طائرة بديلة لعودة الركاب والطاقم القاهرة.

المصدر: صدى البلد

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا