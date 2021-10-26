مصر للطيران تصدر بيانا بعد تعرض طائرة لحادث في مطار المدينة المنورة

صرحت شركة مصر للطيران بأن رحلة الشركة المتجهة من مطار القاهرة الدولي إلى مطار المدينة المنورة، تعرضت لحادث أثناء هبوطها في المدينة المنورة.

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وأوضحت الشركة أن الطائرة تعرضت لتسرب هواء إطاري الطائرة الأماميين وتم التعامل مع الموقف، دون وقوع أي إصابات بين الركاب.

وقالت مصر للطيران، إن الرحلة كان علي متنها 109 ركاب، وتم التعامل مع الموقف والاتصال بغرفه العمليات الرئيسيه بالقاهرة، وعلي الفور تم توفير طائرة بديلة لعودة الركاب والطاقم القاهرة.

المصدر: صدى البلد