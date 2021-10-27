ميقاتي: الرئيس عون طلب مني التأكد على موقف لبنان من تصريحات قرداحي

أكد رئيس الوزراء اللبناني، نجيب ميقاتي، أن الرئيس، ميشال عون، طلب منه "التأكيد على أن موقف وزير الإعلام، جورج قرداحي، حول حرب اليمن، نابع عن رأي شخصي قبل تشكيل الحكومة".

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وقال نجيب ميقاتي بعد لقائه ميشال عون: "نحن حريصون على أطيب العلاقات مع الدول العربية والخليجية وننأى بأنفسنا عن الصراعات، ونحن نتطلع إلى أطيب العلاقات معها".

وأضاف: "الرئيس عون طلب مني التأكيد على هذا الموقف، وهو نابع عن رأي شخصي قبل تشكيل الحكومة".

وكان قرداحي قد قال في تصريحات مسجلة لبرنامج "برلمان شعب" الذي يبث على قناة "الجزيرة" في معرض رده على سؤال حول موقفه مما يحدث في اليمن: "شعب يدافع عن نفسه، هل يعتدون على أحد؟.. في نظري هذه الحرب اليمنية عبثية يجب أن تتوقف".

في حين أنه عاد وبرر هذه التصريحات بعد الجدل الواسع الذي أثاره جراء نشر مقطع فيديو لمقابلته في البرنامج، وأوضح عبر سلسلة تغريدات على حسابه في "تويتر" قائلا إنه "لم يقصد بأي شكل من الأشكال، الإساءة إلى السعودية أو الإمارات، وإنه يكن لقيادتيهما ولشعبيهما كل الحب والوفاء"، معتبرا أن "الجهات التي تقف وراء هذه الحملة أصبحت معروفة، وهي التي تتهمه منذ تشكيل الحكومة بأنه آت لقمع الإعلام".

وأكمل: "ما قلته بأن حرب اليمن أصبحت حربا عبثية يجب أن تتوقف، كان عن قناعة ليس دفاعا عن اليمن ولكن محبة بالسعودية والإمارات".

المصدر: "الجديد" + RT