أمير سعودي يهاجم جورج قرداحي على طريقة "من سيربح المليون" بعد توضيح تصريحاته عن حرب اليمن

أثارت تصريحات وزير الإعلام اللبناني، جورج قرداحي، حول حرب اليمن، جدلا وغضبا، بعد اعتباره أن "السعودية والإمارات تعتديان على الشعب اليمني، وأن الحوثيين يمارسون الدفاع عن النفس".

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ورد الأمير السعودي، عبد الرحمن بن مساعد بن عبدالعزيز، على تصريحات قرداحي، بطريقة "ساخرة"، وهي على نسق أسئلة برنامج "من سيربح المليون"، الذي اشتهر قرداحي في تقديمه،

وعلى حسابه في "تويتر"، وبعد توضيح قرداحي لتصريحاته، قال الأمير السعودي : "

جورج قرداحي

صرحت بأنك لم تقصد الإساءة للسعودية والإمارات

1- هل تظننا حمقى؟

2- هل أنت أحمق؟

3- هل تصدق أنك وزير؟

4- هل تعتقد أنك ذكي؟

بإمكانك الاستعانة بجمهور الضاحية أو الاتصال بصديق من التيار الحر.. بانتظار جوابك النهائي".

#جورج_قرداحي

صرحت بأنك لم تقصد الإساءة للسعودية والإمارات

1- هل تظننا حمقى

2- هل أنت أحمق

3- هل تصدق أنك وزير

4- هل تعتقد أنك ذكي



بإمكانك الإستعانة بجمهور الضاحية أو الإتصال بصديق من التيار الحر..

بانتظار جوابك النهائي🤮 — عبدالرحمن بن مساعد بن عبدالعزيز🇸🇦 (@abdulrahman) October 26, 2021

وكان قرداحي قد قال في تصريحات مسجلة لبرنامج "برلمان شعب" الذي يبث على قناة "الجزيرة" في معرض رده على سؤال حول موقفه مما يحدث في اليمن: "شعب يدافع عن نفسه، هل يعتدون على أحد؟.. في نظري هذه الحرب اليمنية عبثية يجب أن تتوقف".

في حين أنه عاد وبرر هذه التصريحات بعد الجدل الواسع الذي أثاره جراء نشر مقطع فيديو لمقابلته في البرنامج، وأوضح عبر سلسلة تغريدات على حسابه في "تويتر" قائلا إنه "لم يقصد بأي شكل من الأشكال، الإساءة إلى السعودية أو الإمارات، وإنه يكن لقيادتيهما ولشعبيهما كل الحب والوفاء"، معتبرا أن "الجهات التي تقف وراء هذه الحملة أصبحت معروفة، وهي التي تتهمه منذ تشكيل الحكومة بأنه آت لقمع الإعلام".

وأكمل: "ما قلته بأن حرب اليمن أصبحت حربا عبثية يجب أن تتوقف، كان عن قناعة ليس دفاعا عن اليمن ولكن محبة بالسعودية والإمارات".

المصدر: RT