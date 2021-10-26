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"رويترز": سفراء السودان في 12 دولة يعربون عن رفضهم لانقلاب الجيش على السلطة

أخبار العالم العربي

Reuters Mohamed Nureldin Abdallah
احتجاجات السودان
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نقلت وكالة "رويترز" عن مصدر دبلوماسي سوداني قوله إن سفراء السودان في 12 دولة، أعربوا في بيان مشترك عن رفضهم لانقلاب الجيش على السلطة في بلادهم.

وقال المصدر إن البيان وقع عليه السفراء السودانيون لدى الولايات المتحدة والإمارات والصين وفرنسا وبلجيكا والاتحاد الأوروبي وسويسرا ووكالات تابعة للأمم المتحدة وجنوب إفريقيا وقطر والكويت وتركيا والسويد وكندا.

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وأضاف أن "السفراء أكدوا في البيان انحيازهم إلى جانب المقاومة الشعبية للانقلاب".

 

المصدر: "رويترز"

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