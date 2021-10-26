السودان.. تعليق الرحلات القادمة والمغادرة من مطار الخرطوم حتى 30 أكتوبر

أعلنت سلطة الطيران المدني في السودان يوم الثلاثاء، تعليق جميع الرحلات الجوية القادمة إلى مطار الخرطوم الدولي والمغادرة منه حتى الـ30 من أكتوبر.

وقالت في بيان نشرته صفحة مطار الخرطوم على "فيسبوك" إن "سلطة الطيران المدني تصدر نشرة طيارين (نوتام) بتعليق كافة الرحلات الجوية القادمة والمغادرة من مطار الخرطوم الدولي وذلك اعتبارا من اليوم 26 أكتوبر وحتى يوم 30 أكتوبر 2021 على الساعة الثانية صباحا بالتوقيت المحلي.

ودعا جميع الشركات الأجنبية والمحلية العاملة في مطار الخرطوم توفيق أوضاعها.

وفجر الاثنين، استولى المجلس العسكري السوداني على السلطة ويواجه ضغوطا دوليا منددة بالخطوة التي أقدم عليها الجيش، وبحملة الاعتقالات التي طالت رئيس الوزراء عبد الله حمدوك وأعضاء حكومته بالإضافة إلى شخصيات أخرى مدنية.

إلى ذلك، كشف رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان، أنه "ناقش مع رئيس الحكومة، عبد الله حمدوك، توسعة المشاركة السياسية حتى الليلة الأخيرة قبل الأحداث".

وصرح رئيس مجلس السيادة الانتقالي بأن رئيس الوزراء حمدوك في منزله ويواصل حياته الطبيعية، وهو في أمان ولم يتعرض لأي أذى، لكن تم إبعاده للحفاظ على سلامته وفي صحة جيدة.

المصدر: RT