المغرب يسجل 425 إصابة و15 وفاة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة المغربية اليوم الثلاثاء تسجيل 425 إصابة جديدة بفيروس كورونا ارتفاعا من 101 أمس، ليبلغ إجمالي الإصابات 944803.

كما سجل المغرب 15 وفاة جديدة، ارتفاعا من تسع حالات أمس، ليصل إجمالي الوفيات إلى 14636.

وبدأ المغرب قبل أيام العمل "بجواز التلقيح" ضد كورونا، شرطا حصريا للإعفاء من القيود الاحترازية لمواجهة الجائحة، ومنها التنقل بين المدن والسفر إلى الخارج ودخول الإدارات العمومية.

ويستخدم المغرب لقاحات "سينوفارم" و"أسترازينكا" و"فايزر" في حملة التلقيح التي انطلقت في يناير، وتهدف إلى تحقيق المناعة الجماعية بتطعيم 80 بالمئة من السكان البالغ عددهم نحو 36 مليونا.

وتلقى أكثر من 21 مليون شخص جرعتي اللقاح حسب آخر حصيلة رسمية، كما استفاد قرابة 800 ألف منهم من جرعة ثالثة بدأ العمل بها مطلع أكتوبر.

المصدر: "رويترز" + "أ ف ب"