إسرائيل تلغي تحذيرا بالسفر إلى المغرب كان معمولا به منذ أكثر من عقد

قال أوفير جندلمان المتحدث باسم رئيس وزراء إسرائيل يوم الاثنين، إنه تقرر إلغاء تحذير سفر الإسرائيليين إلى المغرب، والذي كان ساري المفعول منذ أكثر من عشر سنوات.

وأضاف أوفير جندلمان في تغريدة عبر حسابه على "تويتر" أن القرار جاء "في أعقاب تحليلات أجرتها الأجهزة الأمنية بقيادة هيئة الأمن القومي".

في أعقاب تحليلات أجرتها الأجهزة الأمنية بقيادة هيئة الأمن القومي تقرر إلغاء تحذير السفر إلى المغرب الذي كان ساري المفعول منذ أكثر من عقد. pic.twitter.com/Pja0TqUn0B — Ofir Gendelman (@ofirgendelman) October 25, 2021

وأعلنت الحكومة المغربية أنها ستصادق على اتفاقين مع إسرائيل في مجالات الخدمات الجوية والثقافة والرياضة.

وأفادت الحكومة في بيان نشرته الوكالة الرسمية أنها ستقر مشروعي قانون للمصادقة على الاتفاقين في اجتماع هو الأول منذ نيل حكومة عزيز أخنوش ثقة البرلمان.

وتحال مشاريع القانونين عقب تصديق الحكومة عليهما إلى غرفتي البرلمان للتصويت، وفي حال التصديق، تنشر في الجريدة الرسمية لتدخل حيز التنفيذ.‎

وفي 10 ديسمبر الماضي، أعلنت إسرائيل والمغرب استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما

وأعلن المغرب في 10 ديسمبر 2020 استئناف علاقاته مع إسرائيل بعد توقفها عام 2000 إثر تجميد الرباط العلاقات جراء اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الثانية.

ووقّع في الرباط إعلان ثلاثي بين الولايات المتحدة والمغرب وإسرائيل يؤكد التعاون في مجالات عدة، وذلك خلال زيارة أجراها وفد إسرائيلي أمريكي إلى المملكة.

المصدر: RT + وكالات