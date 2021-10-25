مصر.. الحكم بإعدام الذراع اليمنى لضابط الجيش المصري المنشق هشام عشماوي

قضت محكمة مصرية بإعدام بهاء كشك الذراع اليمنى للإرهابي هشام العشماوي ضابط الجيش المصري المنشق والمرحل معه من ليبيا، وكذلك اثنين آخرين هاربين، بقضية "خلية المرابطين الإرهابية".

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وقررت المحكمة إدراج المتهمين الهاربين على قوائم الإرهاب.

ووجهت النيابة للمتهمين، ارتكاب جريمة تمويل جماعة إرهابية بأن أمدوها بأسلحة وذخائر ومفرقعات، وبصفتهم مصريين التحقوا بجماعة مسلحة خارج البلاد للتدريب وتعلم الفنون والأساليب القتالية.

وكانت مصلحة السجون المصرية قد نفذت العام الماضي حكم الإعدام بالإرهابي هشام عشماوي شنقا داخل سجن استئناف القاهرة، وفقا للإجراءات المتبعة.

وعشماوي الذي كان ضابطا في القوات الخاصة المصرية، قبل أن يصبح إرهابيا في 2012، اعتقلته قوات "الجيش الوطني الليبي" الذي يقوده المشير خليفة حفتر في 8 أكتوبر الماضي، في درنة (شرق) خلال المعارك التي خاضتها لدحر المجموعات المتطرفة التي كانت تسيطر على المدينة، ثم سلمته للسلطات المصرية.

المصدر: الأهرام