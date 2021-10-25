 
مباشر
عاجل
الخام الأمريكي يبلغ أعلى مستوى منذ أكتوبر 2014

مصر.. الحكم بإعدام الذراع اليمنى لضابط الجيش المصري المنشق هشام عشماوي

أخبار العالم العربي

مصر.. الحكم بإعدام الذراع اليمنى لضابط الجيش المصري المنشق هشام عشماوي
Globallookpress
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rl18

قضت محكمة مصرية بإعدام بهاء كشك الذراع اليمنى للإرهابي هشام العشماوي ضابط الجيش المصري المنشق والمرحل معه من ليبيا، وكذلك اثنين آخرين هاربين، بقضية "خلية المرابطين الإرهابية".

إقرأ المزيد
مصر.. تنفيذ حكم الإعدام بالإرهابي هشام عشماوي شنقا
مصر.. تنفيذ حكم الإعدام بالإرهابي هشام عشماوي شنقا

وقررت المحكمة إدراج المتهمين الهاربين على قوائم الإرهاب.

ووجهت النيابة للمتهمين، ارتكاب جريمة تمويل جماعة إرهابية بأن أمدوها بأسلحة وذخائر ومفرقعات، وبصفتهم مصريين التحقوا بجماعة مسلحة خارج البلاد للتدريب وتعلم الفنون والأساليب القتالية.

وكانت مصلحة السجون المصرية قد نفذت العام الماضي حكم الإعدام بالإرهابي هشام عشماوي شنقا داخل سجن استئناف القاهرة، وفقا للإجراءات المتبعة.

وعشماوي الذي كان ضابطا في القوات الخاصة المصرية، قبل أن يصبح إرهابيا في 2012، اعتقلته قوات "الجيش الوطني الليبي" الذي يقوده المشير خليفة حفتر في 8 أكتوبر الماضي، في درنة (شرق) خلال المعارك التي خاضتها لدحر المجموعات المتطرفة التي كانت تسيطر على المدينة، ثم سلمته للسلطات المصرية.

المصدر: الأهرام

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا