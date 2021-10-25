شرطة الرياض تعتقل 5 أشخاص بعد مشاجرة جماعية

أعلنت شرطة منطقة الرياض توقيف 5 أشخاص في العقد الثالث من العمر عقب مشاجرة جماعية وقعت بينهم على الطريق.

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، إن "الجهات الأمنية تمكنت من تحديد هوية الأشخاص، الذين حدثت بينهم مشاجرة جماعية في طريق عام لخلاف بينهم".

وأضاف: "تعرض أحدهم لدهس متعمد من أحد أطراف المشاجرة بعد ظهورهم في مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي".

وتابع: "تم القبض عليهم، وهم 5 مواطنين في العقد الثالث من العمر، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى النيابة العامة".

المصدر: "سبق"