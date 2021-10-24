 
مباشر

حميميم: المسلحون نفذوا 10 هجمات في إدلب

أخبار العالم العربي

حميميم: المسلحون نفذوا 10 هجمات في إدلب
Reuters
محافظة إدلب السورية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rkw9

أعلن المركز الروسي للمصالحة في سوريا اليوم الأحد، أن المسلحين شنوا 10 هجمات في منطقة وقف التصعيد بمحافظة إدلب شمال غربي سوريا.

وذكر المركز أن "اليوم الماضي شهد تسجيل عشر هجمات من مواقع جماعة جبهة النصرة في منطقة وقف التصعيد في إدلب".

وأضاف: "تم تسجيل 6 هجمات في محافظة إدلب، و3 في محافظة حلب، وهجوم واحد في محافظة اللاذقية".

المصدر: RT

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا