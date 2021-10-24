حميميم: المسلحون نفذوا 10 هجمات في إدلب
Reuters
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أعلن المركز الروسي للمصالحة في سوريا اليوم الأحد، أن المسلحين شنوا 10 هجمات في منطقة وقف التصعيد بمحافظة إدلب شمال غربي سوريا.
وذكر المركز أن "اليوم الماضي شهد تسجيل عشر هجمات من مواقع جماعة جبهة النصرة في منطقة وقف التصعيد في إدلب".
وأضاف: "تم تسجيل 6 هجمات في محافظة إدلب، و3 في محافظة حلب، وهجوم واحد في محافظة اللاذقية".
المصدر: RT
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