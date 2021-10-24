"الممر الأخضر".. اتفاقية جديدة بين الإمارات وإسرائيل
أعلنت إسرائيل أنها أبرمت اتفاقية مع الإمارات تقضي بإقامة "الممر الأخضر" التي تلغي إلزام المسافرين المتنقلين بين الدولتين بالخضوع لبعض الإجراءات الخاصة بمكافحة فيروس كورونا.
وأكد وزير الصحة الإسرائيلي نيتسان هوروفيتس، على حسابه في "تويتر" اليوم الأحد أن الاتفاقية التي أبرمها مع نظيره الإماراتي، عبدالرحمن بن محمد العويس، تقضي بحرية التنقل بين الدولتين والاعتراف المتبادل بشهادات التطعيم، دون إلزام المسافرين بدخول العزل الصحي أو الخضوع لأي إجراءات بيروقراطية.
דרכון ירוק גם לאמירויות! שמחתי לחתום הבוקר עם עמיתי שר הבריאות של איחוד האמירויות, על הסכם למסדרון ירוק בין שתי המדינות. ההסכם מאפשר תנועה חופשית בין ישראל לאמירויות, הכרה הדדית בתעודות החיסון ובתו הירוק, ללא בידודים ובירוקרטיות.— Nitzan Horowitz نيتسان هوروفيتس ניצן הורוביץ (@NitzanHorowitz) October 24, 2021
בשעה טובה. pic.twitter.com/6cOZvxIv0f
ولم يعلق الجانب الإماراتي على الاتفاقية بعد.
المصدر: RT
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