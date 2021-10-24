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"الممر الأخضر".. اتفاقية جديدة بين الإمارات وإسرائيل

أخبار العالم العربي

Reuters Christopher Pike
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أعلنت إسرائيل أنها أبرمت اتفاقية مع الإمارات تقضي بإقامة "الممر الأخضر" التي تلغي إلزام المسافرين المتنقلين بين الدولتين بالخضوع لبعض الإجراءات الخاصة بمكافحة فيروس كورونا.

وأكد وزير الصحة الإسرائيلي نيتسان هوروفيتس، على حسابه في "تويتر" اليوم الأحد أن الاتفاقية التي أبرمها مع نظيره الإماراتي، عبدالرحمن بن محمد العويس، تقضي بحرية التنقل بين الدولتين والاعتراف المتبادل بشهادات التطعيم، دون إلزام المسافرين بدخول العزل الصحي أو الخضوع لأي إجراءات بيروقراطية.

ولم يعلق الجانب الإماراتي على الاتفاقية بعد.

المصدر: RT

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