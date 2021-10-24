البحرية الليبية تنقذ عددا من المهاجرين غير النظاميين (فيديو)
تمكن زورق الدورية التابع لحرس السواحل الليبية فجر اليوم الأحد، من إنقاذ 56 مهاجرا من جنسيات إفريقية تم تحويل 4 مهاجرين منهم للمستشفى.
وكان المهاجرون في طريقهم نحو الشواطئ الأوروبية على متن قارب مطاطي.
وفور تلقي زورق الدورية، نداء استغاثة تم تحريك الزورق (فزان) بعد تجهيزه بالإمكانات اللازمة لعملية الإنقاذ والانتشال إلى عين المكان حيث قام عناصر الجهاز بدورهم.
وفور إتمام عملية الإنقاذ تم الإنزال في نقطة الإنزال بقاعدة طرابلس البحرية وتم تسليم المهاجرين إلى شرطة الهجرة غير الشرعية.
وسيتابع جهاز مكافحة الهجرة في إطار دوره الإنساني عملية رعاية هؤلاء المهاجرين وإتمام إجراءات ترحيلهم إلى بلدانهم سالمين.
ناصر حاتم-القاهرة
المصدر: RT
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