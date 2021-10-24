البحرية الليبية تنقذ عددا من المهاجرين غير النظاميين (فيديو)

تمكن زورق الدورية التابع لحرس السواحل الليبية فجر اليوم الأحد، من إنقاذ 56 مهاجرا من جنسيات إفريقية تم تحويل 4 مهاجرين منهم للمستشفى.

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وكان المهاجرون في طريقهم نحو الشواطئ الأوروبية على متن قارب مطاطي.

وفور تلقي زورق الدورية، نداء استغاثة تم تحريك الزورق (فزان) بعد تجهيزه بالإمكانات اللازمة لعملية الإنقاذ والانتشال إلى عين المكان حيث قام عناصر الجهاز بدورهم.

وفور إتمام عملية الإنقاذ تم الإنزال في نقطة الإنزال بقاعدة طرابلس البحرية وتم تسليم المهاجرين إلى شرطة الهجرة غير الشرعية.

وسيتابع جهاز مكافحة الهجرة في إطار دوره الإنساني عملية رعاية هؤلاء المهاجرين وإتمام إجراءات ترحيلهم إلى بلدانهم سالمين.

ناصر حاتم-القاهرة

المصدر: RT