"سانا": بدء عملية تسوية أوضاع المسلحين والمطلوبين في مدينة زرع والشيخ مسكين بريف درعا

أفادت وكالة "سانا" اليوم ببدء عملية تسوية أوضاع المسلحين والمطلوبين والفارين من الخدمة العسكرية من أبناء مدينة ازرع وبلدة الشيخ مسكين وعدد من قرى منطقة اللجاة بريف درعا الشمالي.

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وقامت الجهات المختصة أمس السبت، بتسوية العشرات من أبناء بلدة محجة وقرية الفقيع بريف درعا الشمالي وقرى عاسم والمطلة والزراير وجدل وصور في منطقة اللجاة من المسلحين والمطلوبين والفارين من الخدمة العسكرية في مركز للتسوية تم إقامته بالتعاون مع وحدات الجيش في بلدة محجة.

وبدأت وحدات من الجيش العربي السوري اليوم الأحد، عمليات تمشيط مدينة الحراك ومحيطها بريف درعا الشمالي الشرقي بعد استكمال عمليات التسوية فيها في إطار الاتفاق الذي طرحته الدولة.

وكانت الجهات المختصة بالتعاون مع وحدات الجيش استكملت في التاسع عشر من الشهر الجاري عمليات تسوية أوضاع المطلوبين والفارين من الخدمة العسكرية من أبناء مدينة الحراك واستلام السلاح الموجود لدى البعض منهم.

المصدر: سانا