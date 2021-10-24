ليبيا.. عارف النايض يعلن ترشحه لانتخابات الرئاسة (فيديو)

أعلن رجل الأعمال الليبي عارف النايض رئيس تكتل "إحياء ليبيا" نيته الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة في الـ24 من ديسمبر المقبل.

وقال النايض في فيديو بثه على صفحته عبر "فيسبوك" إنه يعتزم الترشح للانتخابات الرئاسية وفق برنامجه الانتخابي "إحياء ليبيا".

واعتذر النايض في نوفمبر 2020 عن قبول ترشيحه من قبل بعض أعضاء الحوار السياسي المجتمعين في تونس في ذلك الوقت، لمنصب رئيس وزراء الحكومة الليبية.

ويعد النايض من المقربين لدولة الإمارات، حيث عمل سفيرا لليبيا لدى أبو ظبي، وتربطه علاقات قوية بقيادات البلد الخليجي.

وأثار إعلان النايض المولود في بنغازي، عام 1962، ترشحه الكثير من علامات الاستفهام، خاصة أنه من المساندين للجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، الذي يُنتظر إعلانه خوض الانتخابات الرئاسية أيضا، ما يعني أن النايض قد يتقاسم الأصوات في الشرق الليبي مع حفتر.

المصدر: RT