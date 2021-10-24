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المغرب.. هزة أرضية بقوة 4.1 درجة تضرب إقليم الدريوش

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المغرب.. هزة أرضية بقوة 4.1 درجة تضرب إقليم الدريوش
Reuters
جهاز رصد الزلازل والهزات الأرضية - أرشيف -
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أعلن المعهد الوطني للجيوفيزياء في المغرب عن تسجيل هزة أرضية بإقليم الدريوش مساء يوم السبت بلغت قوتها 4.1 درجة على سلم ريختر.

وأوضحت الشبكة الوطنية للمراقبة والإنذار الزلزالي التابعة للمعهد أن الهزة حدد مركزها بعرض ساحل إقليم الدريوش.

وأشارت إلى أن الهزة وقعت عند الساعة الثامنة مساء و54 دقيقة و01 ثانية بتوقيت غرينيتش+1.

وأضافت أن الهزة سجلت على عمق 25 كيلومترا عند التقاء خط العرض 35.517 درجة شمالا، وخط الطول 3.621 درجة غربا.

المصدر: وسائل إعلام مغربية

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