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وزير الري المصري: لدينا كل الخيارات ونجهز أنفسنا فنّيا للتعامل مع كافة سيناريوهات سد النهضة

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وزير الري المصري: لدينا كل الخيارات ونجهز أنفسنا فنّيا للتعامل مع كافة سيناريوهات سد النهضة
Reuters AMR ABDALLAH DALSH
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قال وزير الري المصري محمد عبد العاطي إن بلاده لديها كل الخيارات وتجهز فنّيا للتعامل مع مختلف السيناريوهات المحيطة بسد النهضة.

وأضاف في تصريح صحفي: "مصر تلقت مقترحات من عدة جهات حول قضية السد لكنها لا ترقى للانخراط عليها، كما قدمت الجزائر والكونغو مبادرتين ونفضل حاليا عدم الحديث عنهما لعدم حدوث أي تقدم في المفاوضات".

وأكد أن "مصر جاهزة للعودة للتفاوض وفق شروط منها وجود دور للمراقبين وتحديد إطار زمني والنية الصادقة من جانب إثيوبيا"، مبينا أن "الوضع متجمد في أزمة السد الإثيوبي، وما يراه حاليا هو تجمد الوضع في قضية سد إثيوبيا.

وكشف أن "مصر تراقب السد بشكل يومي وتعمل على تقييم الموقف والقيادة السياسية صاحبة القرار النهائي".

وتابع: "لا يجب أن نضع أنفسنا في وضع اضطرار، ونترك للدولة الحرية لاتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب"، مؤكدا أن "التحرك في قضية سد النهضة يتم بميزان من ذهب".

وقال إن نظيره الإثيوبي سيلتشي بيكيلي عالم، وعندما يتم الحديث بشكل علمي يحدث توافق وعند الدخول في السياسة "الدنيا بتبوظ".

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ولفت عبد العاطي إلى أن نظيره الإثيوبي "اتفق مع مصر في واشنطن على كافة بنود الاتفاق وسجل بيده كافة الأرقام، وبعد عودته لبلده حدث تسييس لملف السد فتغيرت المواقف"، مؤكدا أن "الصراعات الداخلية والمزايدات في إثيوبيا هي السبب في فشل الاتفاق".

وختم بالإشارة إلى أنه من الوارد الوصول إلى اتفاق قانوني وملزم في أزمة السد.

المصدر: "صدى البلد" + "الأهرام"

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