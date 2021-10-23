لبنان.. 4 وفيات و627 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية تسجيل 4 وفيات و627 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت الوزارة في تقريرها اليومي أن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد وصل إلى 8449، فيما وصل إجمالي الإصابات إلى 637312.

وبلغت أعداد الإصابات ذروتها في لبنان عندما فرضت السلطات عزلا عاما في يناير، بعد أن عجزت المستشفيات عن مواجهة الزيادة في أعداد المرضى وسط أزمة مالية خانقة وانخفاض في إمدادات الدواء وتكرار انقطاع الكهرباء.

وعاودت البلاد فتح الاقتصاد تدريجيا خلال فصل الربيع، فيما حملة التطعيم ضد الفيروس في لبنان بطيئة، حيث أن حوالي 18 في المئة فقط من السكان تلقوا التطعيم الكامل.

المصدر: "الوكالة الوطنية للإعلام"