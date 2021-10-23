لعمامرة: مشاركة سوريا في القمة العربية مرتبط بالمشاورات ونأمل أن تشارك دمشق في فعاليتها

قال وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة في تصريح لـRT يوم السبت،إن مشاركة سوريا في القمة العربية مرتبط بالمشاورات.

وعبر الدبلوماسي الجزائري عن أمله أن تسود الإيجابية تلك المشاورات وتشارك سوريا في فعاليات القمة العربية.

وكان وزير الخارجية السوري فيصل المقداد قد أعرب عن استعداد دمشق لتطوير علاقاتها مع جيرانها في المنطقة، على الرغم من مواقفهم السابقة إزاء النزاع السوري.

وأبدى المقداد قناعته بأن جامعة الدول العربية منذ إقصاء سوريا عن مقعدها فيها تعمل بلا "قلب العروبة النابض".

وصرح بأن لقاءاته الأخيرة التي شملت 9 وزراء خارجية عربا أكدوا كلهم أنهم "يشعرون بأن غياب سوريا عن الجامعة العربية أضر بالعمل العربي المشترك وأن سوريا يجب أن تكون ضمن الجسم العربي اليوم قبل الغد والغد قبل بعد غد وبعد غد قبل اليوم الذي يليه".

المصدر: RT