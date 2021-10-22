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الخالصي يحذر من "الفتنة" ويدعو سياسيي العراق إلى الخروج من عملية سياسية مفروضة

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الخالصي يحذر من
Reuters Ako Rasheed
الانتخابات البرلمانية في العراق - أرشيف
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حذر المرجع الديني العراقي جواد الخالصي من "فتنة باتت بوادرها واضحة" تصيب الشعب العراقي، داعيا سياسيي البلاد إلى الخروج من العملية السياسية التي "جاءت بها أمريكا".

وقال، إن "هناك من يريد محاربة الأمة بترك الدين مقابل أسماء مختلفة، تارة باسم المدنية، وتارة باسم الديمقراطية أو بالرأسمالية أو الشيوعية أو الوجودية أو غيرها"، مؤكدا أن "الدين واحد وهو الإسلام".

وتطرق إلى الشأن السياسي للبلد، موضحا: "إننا لا نرفض الانتخابات كفكرة وأصل، وإنما نريد للانتخابات أن تكون بوجهها الصحيح تأسيسا وتنظيما، والمؤسسة على أسس شرعية صحيحة، وأن تكون نزيهة يديرها أبناء البلد".

وتابع: "نريد الانتخابات أن تفرز لنا أناسا صالحين يطبقون الحكم الشرعي بوجهه الصحيح، وتطبيق الدين هو العدالة والرحمة والإنسانية والإخاء والاستقلال والوحدة بين البشرية، لا أن تكون الانتخابات وسيلة لتزييف ومحاربة الدين، وتسعى للبديل عن الإسلام تحت العناوين المتفرقة الأخرى".

ودعا الخالصي السياسيين "المتورطين في العملية السياسية إلى عدم البحث عن الحلول من تورطهم في العملية السياسية، إنما ايجاد الحلول من خلال الخروج من هذه العملية السياسية التي جاءت بها أمريكا، والعودة إلى الدين الإسلامي".

وحذر المرجع الديني العراقي، من "فتنة أصبحت بوادرها ظاهرة، تصيب الشعب العراقي وتكون سببا للاقتتال والصراع حتى داخل الفئة والجهة الواحدة"، مبينا أنه "لا يمكن الخلاص من هذه الفتنة إلا بوعي الشعب والعودة والالتزام بأمر الإسلام وتطبيقه، من خلال الالتزام بسيادة الإسلام بالفقه السياسي للإسلام وتطبيقه".

المصدر: "رووداو"

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