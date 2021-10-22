العراق.. الحشد الشعبي يوضح موقفه تجاه الاعتراض على نتائج الانتخابات

أكد رئيس هيئة "الحشد الشعبي" العراقي فالح الفياض أنه مع الأطر القانونية للاعتراض على نتائج الانتخابات البرلمانية.

وقال الفياض: "الحشد الشعبي هو قوة أساس لحماية النظام الديمقراطي في العراق، ولا أحد يستطيع التعرض له خارج أطار القانون".

وأضاف أن "وظيفة الحشد الشعبي ليس حماية نفسه، وإنما حماية أمن واستقرار البلد جنبا إلى جنب مع القوات الأمنية".

وشدد الفياض على أنه "مع الأطر القانونية للاعتراض على نتائج الانتخابات، وعملنا في السياسة شيء وعملنا في الحشد شيئا آخر".

جاء ذلك خلال اجتماع عقده الفياض بحضور رئيس أركان الهيئة وقادة القواطع وآمري الألوية ومديري المديريات لاستعراض أبرز التطورات التي يشهدها البلد.

وتشهد بعض المدن العراقية في الأيام الأخيرة احتجاجات تنظمها أحزاب خسرت الانتخابات العراقية وتطالب بإجراء العد والفرز اليدوي لنتائج الانتخابات.

المصدر: "موقع هيئة الحشد الشعبي"