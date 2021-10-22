لبنان.. مجهول يطلق النار على الشيخ دقماق ويصيبه و3 من أفراد عائلته

أكدت وسائل إعلام لبنانية إصابة الشيخ بلال دقماق و3 من أفراد عائلته، إثر تعرضهم لإطلاق نار في محلة أبي سمراء بطرابلس.

وأشارت المصادر إلى أن "إطلاق النار على الشيخ وعائلته كان بسبب خلاف سابق بين الطرفين"، مؤكدة نقل المصابين إلى مستشفى الشفاء، وأن حالتهم جاءت بين مستقرة وحرجة في الصدر".

وأضافت: "أصيب الشيخ دقماق وزوجته ونجله وكذلك شقيقه بالحادث".

وكان إشكال سابق وقع بين دقماق وشخص من آل بارودي تخلله إطلاق نار على الدقماق ومن برفقته حينها، أدى إلى إصابة الشيخ ونجله.

وأوضحت المصادر أن المعتدي لاذ بالفرار، وأن القوات الأمنية تعمل على تعقب مطلق النار، وأنها فتحت تحقيقا للوقوف على ملابسات الحادث.

المصدر: وكالات لبنانية