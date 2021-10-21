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تجمع المهنيين السودانيين: الهجوم على المتظاهرين السلميين استفزاز يدفع إلى العنف

أخبار العالم العربي

تجمع المهنيين السودانيين: الهجوم على المتظاهرين السلميين استفزاز يدفع إلى العنف
Reuters
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قال تجمع المهنيين السودانيين إن "هجوم القوات الأمنية على المتظاهرين السلميين خطوة مقصدها الاستفزاز والدفع في اتجاه العنف".

وورد في بيان صادر عن تجمع المهنيين: "هاجمت القوات الأمنية حشود الثائرات والثائرين السلمية بأم درمان أمام مقر البرلمان، في خطوة مقصدها الاستفزاز والدفع في اتجاه العنف".

وتابع البيان أن "الهجوم على المواكب السلمية هو إعلان سافر من السلطة الحالية بكل مكوناتها عن عدائها للثورة والثوار وتطلعاتهم"

وناشد تجمع المهنيين السودانيين حشود المتظاهرين في أم درمان التمسك الكامل بالسلمية.

وفي وقت سابق من اليوم الخميس خرج آلاف السودانيين إلى شوارع العاصمة الخرطوم وعدة ولايات أخرى، مطالبين بحكومة مدنية بالكامل في البلاد.

وسار آلاف الرجال والنساء ملوحين بالعلم السوداني ومرددين "ثوار، أحرار، هنكمل المشوار".

المصدر: راكوبة

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