الخرطوم.. الشرطة تطلق الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين قرب مبنى البرلمان (فيديو)

خرج آلاف السودانيين اليوم الخميس إلى شوارع العاصمة الخرطوم وعدة ولايات أخرى، مطالبين بحكومة مدنية بالكامل في البلاد.

وسار آلاف الرجال والنساء ملوحين بالعلم السوداني ومرددين "ثوار، أحرار، هنكمل (سنكمل) المشوار".

وتدهورت العلاقة بين قادة الجيش والجماعات السودانية المؤيدة للديمقراطية في الأسابيع الأخيرة بسبب الخلاف على سبل صياغة مستقبل البلاد، علما أن السودان يخضع لحكم حكومة مدنية عسكرية مؤقتة منذ عام 2019.

وجاء في بيان صادر عن تجمع المهنيين السودانيين الذي دعا إلى مسيرات كبرى على مستوى البلاد اليوم الخميس: "دعونا نطلق باحتجاجاتنا موجة جديدة من الانتفاضة الشعبية التي من شأنها أن تمهد الطريق لحكم مدني وديمقراطي كامل".

الخرطوم ومدن السودان تنتفض لمنع الردة pic.twitter.com/9mp7Nojz6G — aidroos abdelaziz (@aidroos) October 21, 2021

الخرطوم شارع المطار - التقاء مواكب ٢١ أكتوبر ✌🏽.. pic.twitter.com/ga8pHW0UV6 — ذوالكــفـل ® (@HkZuk) October 21, 2021

شارع ال60، مواكب شرق النيل وغرب الخرطوم.. 16:22 pic.twitter.com/6uPaEeKw52 — Queen (@ibn_haloola) October 21, 2021

المصدر: أ ب