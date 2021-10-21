نادي الأسير: تدهور شديد في صحة أسير فلسطيني لدى إسرائيل مضرب عن الطعام

أكد نادي الأسير الفلسطيني أن الأسير مقداد القواسمي لدى إسرائيل في وضع "خطير للغاية"، بعد أكثر من 3 أشهر على إضرابه عن الطعام احتجاجا على اعتقاله.

وقالت المتحدثة باسم النادي أماني سراحنة: "مقداد القواسمي (24 عاما)، هو الأضعف من الناحية الصحية من بين 6 معتقلين فلسطينيين مضربين عن الطعام يطالبون بالإفراج عنهم مما يسمى بالاعتقال الإداري".

وتسمح تلك السياسة لإسرائيل باحتجاز الفلسطينيين لشهور أو سنوات دون توجيه تهمة.

من جهتها، أشارت جماعات حقوق الإنسان، إلى أن "الاعتقال الإداري يحرم الفلسطينيين من الإجراءات القانونية الواجبة"، بينما تقول إسرائيل إنه "ضروري لاحتجاز نشطاء مشتبه بهم دون الكشف عن معلومات استخباراتية حساسة قد تضر بالمصادر".

بدوره، قال مسؤول طبي إسرائيلي طلب عدم الكشف عن اسمه، إن "القواسمي موجود في مستشفى كابلان الإسرائيلي منذ حوالي شهر، وتم نقله إلى العناية المركزة الثلاثاء الماضي، حيث يواصل رفض الطعام ولكنه يشرب الماء".

ووصف المسؤول حالة القواسمي بأنها "صعبة لكنها مستقرة"، وأن "المستشفى لم يتمكن من تقديم مزيد من التفاصيل بسبب قوانين الخصوصية".

المصدر: "أ ب"