"حماس" تدعو المؤسسات الحقوقية لإنقاذ حياة القواسمي

دعا الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس" عبد اللطيف القانوع المؤسسات الحقوقية والإنسانية إلى التدخل لإنهاء معاناة الأسير المضرب عن الطعام مقداد القواسمي وإنقاذ حياته.

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وأشاد القانوع بصمود الأسير القواسمي، الذي يواصل إضرابه عن الطعام منذ ما يزيد على 90 يوما على التوالي، رفضا لقرار الاعتقال الإداري الظالم بحقه.

وأكد على أن قضية الأسرى ستظل بشكل عام وخاصة المضربين عن الطعام، أولوية لدى حركة "حماس"، وستعمل بكل الوسائل لإسنادهم ودعمهم حتى تحقيق أهدافهم وانتزاع مطالبهم من السجان الإسرائيلي.

وفي وقت سابق، ذكر مكتب إعلام الأسرى أن السلطات الإسرائيلية نقلت الأسير المضرب عن الطعام مقداد القواسمي للعناية المركزة.

وأوضح المكتب أنه جرى نقل القواسمي للعناية في مستشفى كابلان بعد تدهور خطير على حالته الصحية.

ويواصل 6 أسرى فلسطينيين في السجون الإسرائيلية إضرابهم المفتوح عن الطعام داخل السجون احتجاجا على اعتقالهم الإداري.

المصدر: RT