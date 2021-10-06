الأسير الفلسطيني مقداد القواسمي يلتقي والديه داخل المستشفى ويواصل إضرابه عن الطعام

التقى الأسير الفلسطيني مقداد القواسمي، المضرب عن الطعام منذ 77 يوما، بوالديه داخل المستشفى فيما يواصل إضرابه عن الطعام.

وأوضح القواسمي أنه يرفض قرار المحكمة الإسرائيلية "تجميد" أمر اعتقاله الإداري، مضيفا أنه لن يرضى إلا بقرار "إنهاء أمر الاعتقال".

وكان مكتب إعلام الأسرى أكد أن الأسير مقداد القواسمي يواصل إضرابه عن الطعام رغم خطورة وضعه الصحي.

المصدر: وسائل إعلام فلسطينية