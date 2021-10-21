فرنسا: مؤتمر ليبيا يدعم خطة "رحيل القوى الخارجية والمرتزقة"

أعلنت فرنسا أن مؤتمر ليبيا المزمع في باريس الشهر المقبل يهدف لدعم خطة "رحيل القوى الخارجية والمرتزقة" عن ليبيا.

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وقال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان إن المؤتمر "سيمثل دعما وتصديقا لخطة رحيل القوى الخارجية والمرتزقة من الأراضي الليبية، لوضع حد للتدخل الأجنبي".

وأضاف لودريان في كلمة أمام مؤتمر دعم استقرار ليبيا المنعقد في طرابلس، أن المؤتمر القادم "سيقدم دفعة دولية نهائية مطلوبة لدعم الانتخابات في نهاية العام".

ومن المقرر أن يجمع مؤتمر باريس زعماء دول من المنطقة والعالم في 12 نوفمبر القادم، في قمة تنظمها فرنسا والأمم المتحدة وألمانيا وإيطاليا.

المصدر: "رويترز"