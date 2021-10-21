ميقاتي يترأس اجتماعا لمعالجة تداعيات الأزمة المالية على المرافق العامة

عقد رئيس الحكومة اللبناني نجيب ميقاتي اجتماعا مع لجنة معالجة تداعيات الأزمة المالية على سير عمل المرافق العامة، كما عرض الأوضاع العامة في البلاد مع الرئيس ميشال عون.

والاجتماع الذي عقد بين عون وميقاتي في قصر بعبدا، تناول ضرورة الإسراع في اطلاق البطاقة التمويلية في ضوء ارتفاع أسعار المحروقات وانعكاسها على أسعار السلع والمواد الغذائية. وفي هذا السياق تم التطرق إلى مصير القرض من البنك الدولي بقيمة 246 مليون دولار والمعالجات الجارية في شأنه.

كذلك بحث الجانبان في نتائج الزيارات التي يقوم بها عدد من الموفدين الدوليين، ومستجدات التفاوض مع صندوق النقد الدولي، إضافة الى درس عدد من الحلول لمعالجة أوضاع موظفي القطاع العام في ضوء الظروف الاقتصادية والمالية الصعبة التي تمر بها البلاد.

المصدر: RT + الوكالة الوطنية للإعلام