وزيرة الخارجية البريطانية تزور السعودية وقطر هذا الأسبوع

أعلنت وزارة الخارجية البريطانية أن وزيرة الخارجية ليز تروس ستزور السعودية وقطر هذا الأسبوع لمناقشة تعزيز العلاقات التجارية مع الخليج.

وأشارت الخارجية إلى أن تروس ستلتقي نظيرها السعودي الأمير فيصل بن فرحان وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني خلال جولتها.

ومن المقرر أن تناقش التعاون بشأن أفغانستان خلال زيارتها لقطر.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري اتخذت بريطانيا الخطوات الأولى لإطلاق مفاوضات تجارية مع مجلس التعاون الخليجي.

وقالت تروس، التي كانت تشغل منصب وزير التجارة سابقا: "أود أن تكون هناك علاقة تجارية واستثمارية مع الخليج، وفرصة للتعاون بشكل أوثق بشأن تبادل المعلومات بين الاستخبارات والتنمية والأمن والدفاع".

المصدر: "رويترز"