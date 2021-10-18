بعد وجود حالات مصابة بـ"شيغيلا".. تحذير من مرض جديد

قال وزير الصحة الأردني الأسبق، الدكتور سعد الخرابشة، إنه كان لدى وزارة الصحة نظام رصد مخبري لأمراض الكوليرا والشيغيلا منذ حوالي 30 عاما.

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وأضاف الخرابشة في تغريدة عبر تويتر: "كان يتم فحص نسبة عشوائية من حالات الإسهال التي تراجع المستشفيات للتحري عن هذين المرضين".

وتساءل الخرابشة، "لا أدري إن كان لا يزال معمول به أم توقف".

ودعا المعنيين برصد الأمراض في وزارة الصحة قائلا: "خلوا الكوليرا ببالكوا كتشخيص تفريقي للشيغيلا، فبلدنا والحمد لله أصبح ملاذا للناس من دول لا زالت موبؤة بالكوليرا".

وخاطبهم: "فعّلوا برنامج الرصد المخبري الروتيني للتحري عن الكوليرا والشيغيلا إن كان قد توقف بميمعة كورونا".

أذكر أنه يوجد نظام رصد مخبري لأمراض الكوليرا والشيجلا في وزارة الصحة منذ حوالي ٣٠ سنة حيث يتم فحص نسبة عشوائية من حالات الإسهال التي تراجع المستشفيات للتحري عن هذين الممرضين.

لا أدري إن كان لا يزال معمول به أم توقف.#الشيجلا — Dr. Saad Kharabsheh (@kharabsheh_saad) October 18, 2021

وأكد الوزير السابق، أن "الأهم من إغلاق المدارس في جرش وعجلون إجراء تقصي وبائي دقيق حسب الأسس العلمية المعروفة للتعرف على مصدر العدوى وتتبع الحالات وعزلها ومعالجتها لمنع انتقال العدوى من شخص لآخر، فهذا المرض ممكن أن يبدأ بسبب تلوث الطعام أو الشراب ويستمر بالانتقال من شخص لآخر".

وأوضح الخرابشة: "لا أدري إن قام فريق الاستقصاء بإجراء دراسة case-control study بحيث تتم مقابلة الحالات المصابة وعدد مماثل من غير المصابين كمجموعة مقارنة وجمع معلومات من المجموعتين حول مدى تعرضهم لعوامل الإختطار الخاصة بهذا المرض وبذلك يمكن الوصول لمصدر العدوى".

وأشار إلى أن الأهم من تعقيم المدارس هو استمرارية التأكد من توفر عملية الإصحاح البيئي في المدارس الحكومية خاصة، من حيث سلامة تخزين المياه ونظافة دورات المياه، والنظافة الشخصية للأطفال، فهذا المرض ينتقل عندما يسوء الإصحاح البيئي في البيت أو المدرسة.

المصدر: عمون+تويتر