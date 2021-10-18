مصر تسجل 871 إصابة بفيروس كورونا و44 وفاة

سجلت وزارة الصحة المصرية 871 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و44 وفاة يوم الأحد.

وتشير الأرقام المسجلة في الـ24 ساعة الأخيرة إلى استقرار في الوفيات والإصابات، مقارنة مع اليوم السابق الذي رصدت فيه 874 إصابة و42 وفاة.

وقال المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد إن "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأحد هو 318456، من ضمنهم 268843 حالة تم شفاؤها و17970 حالة وفاة".

المصدر: "رويترز"