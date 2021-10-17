مصر تستأنف فتح وتشغيل معبر رفح البري

استأنفت السلطات المصرية، اليوم الأحد، فتح وتشغيل معبر رفح البري من الجانبين، عقب العطلة الأسبوعية.

وجاء ذلك وفقا لتوجيهات القيادة السياسية المصرية، للتيسير على الفلسطينيين في عبور العالقين والحالات الإنسانية.

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة، بوقت سابق من اليوم، عن آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الاثنين.

وقالت الوزارة في بيان نقلته وكالة "صفا" الفلسطينية، إن "السفر سيكون للحافلتين الثانية والثالثة من كشف رقم (2021/34)".

وأكدت ضرورة التواجد في تمام الساعة 7:00 صباحا في الصالة الخارجية للمعبر، وتحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثا خلال عام 2020، لدى مديريات الداخلية في المحافظات.

ونوهت الداخلية إلى ضرورة إحضار "حجة عدم ممانعة" في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.

المصدر: "اليوم السابع" + وكالة "صفاء"