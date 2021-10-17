التحالف العربي يعلن عن تصفيته أكثر من 165 مقاتلا حوثيا في مأرب
أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية أنه شن خلال اليوم الأخير أكثر من 40 غارة على مواقع جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) في مديرية العبدية بمحافظة مأرب وسط اليمن.
وذكر التحالف اليوم الأحد، حسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس"، أنه نفذ خلال الساعات الـ24 الماضية 41 عملية لاستهداف آليات وقوات للحوثيين في العبدية والقرى المحيطة.
وحسب بيان التحالف، خسر الحوثيون جراء هذه الضربات 10 آليات عسكرية وأكثر من 165 مقاتلا.
وحمل التحالف الحوثيين المسؤولية عن مواصلة "ممارسة عملياتهم الإرهابية ضد المدنيين ومنع وصول المساعدات الطبية إلى المرضى في العبدية".
وجاء هذا البيان في أعقاب إعلان الحوثيين في وقت سابق من اليوم عن سيطرتهم على عدد من المديريات في محافظتي مأرب وشبوة، منها العبدية.
المصدر: "واس"
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