الجزائر تعلن غرق 4 مهاجرين وإنقاذ 13 آخرين قبالة سواحلها
AP Renata Brito
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rizc
أعلنت سلطات الجزائر، اليوم الأحد، أن أربعة مهاجرين لقوا مصرعهم غرقا قبالة سواحلها إثر انقلاب قاربهم.
وأكدت وزارة الدفاع الوطني الجزائرية في بيان لها أن انتشال جثث هؤلاء المهاجرين تم أمس على بعد 16 ميلا بحريا شمالي الجزائر العاصمة، ضمن إطار عملية شاركت فيها وحدتا بحث وإنقاذ تابعتان للمجموعة الإقليمية لحرس السواحل، ومروحية بحث وإنقاذ تابعة للقوات البحرية.
وتم إنقاذ 13 مهاجرا غير شرعي آخرين ضمن إطار هذه العملية، وفقا للبيان.
المصدر: RT
لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.