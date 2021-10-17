السيسي يصدر قرارا جمهوريا يسمح لوزير مصري بالزواج من مغربية
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rixp
أصدر الرئيس المصري عبد الفاتح السيسي قرارا جمهوريا يسمح لأحمد محمد شوقي محمد عياد، الوزير المفوض التجاري بالتمثيل التجاري، بالزواج من راوية مبروك المتمتعة بجنسية المملكة المغربية.
ونشر القرار في الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الأحد.
المصدر: RT
لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.