السيسي يصدر قرارا جمهوريا يسمح لوزير مصري بالزواج من مغربية

أصدر الرئيس المصري عبد الفاتح السيسي قرارا جمهوريا يسمح لأحمد محمد شوقي محمد عياد، الوزير المفوض التجاري بالتمثيل التجاري، بالزواج من راوية مبروك المتمتعة بجنسية المملكة المغربية.

ونشر القرار في الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الأحد.

المصدر: RT