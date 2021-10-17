 
مباشر

السيسي يصدر قرارا جمهوريا يسمح لوزير مصري بالزواج من مغربية

أخبار العالم العربي

السيسي يصدر قرارا جمهوريا يسمح لوزير مصري بالزواج من مغربية
Reuters
الرئيس المصري عبد الفاتح السيسي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rixp

أصدر الرئيس المصري عبد الفاتح السيسي قرارا جمهوريا يسمح لأحمد محمد شوقي محمد عياد، الوزير المفوض التجاري بالتمثيل التجاري، بالزواج من راوية مبروك المتمتعة بجنسية المملكة المغربية.

ونشر القرار في الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الأحد.

المصدر: RT

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا