دمشق تنعى الأسير المحرر مدحت الصالح

نعت رئاسة مجلس الوزراء السوري الأسير المحرر مدحت الصالح مدير مكتب شؤون الجولان السوري المحتل في رئاسة المجلس، والذي قتل في منطقة الجولان برصاص الجيش الإسرائيلي.

وأعربت رئاسة مجلس الوزراء في بيان لها، نقلته وكالة "سانا" السورية الرسمية اليوم السبت، عن "إدانتها واستنكارها الشديدين لهذا العمل الإجرامي الجبان".

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وأضافت أن "هذه الأعمال الإرهابية لن تزيد الشعب العربي السوري إلا تصميما وإصرارا على الاستمرار في مقاومة المحتل حتى تحرير كامل الجولان السوري المحتل".

وجاء في البيان: "تتقدم رئاسة مجلس الوزراء بأحر التعازي وأصدق المواساة لأبناء شعبنا ولعائلة وذوي الشهيد الصالح سائلة الله أن يتغمده بواسع رحمته".

المصدر: "سانا"