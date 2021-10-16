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السيسي مستنكرا ما رآه في الشارع: "ساعات بنزل بالعربية لوحدي.. ومش هسكت!" (فيديو)

أخبار العالم العربي

السيسي مستنكرا ما رآه في الشارع:
Reuters
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
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كشف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن موقف صادفه أثناء سيره في أحد الأيام على أحد طرقات البلاد بمفرده، وتسبب بإزعاجه.

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وقال السيسي اليوم السبت، خلال افتتاحه عددا من مشروعات الإسكان في مدينة السادس من أكتوبر، إنه أثناء سيره بالسيارة على محور الفريق العصار وبمفرده دون أن يكون مرافقا له أحد، فوجئ بإلقاء المواطنين المخلفات في منتصف الطريق.

وأضاف: "ساعات بنزل بالعربية لوحدي كده، عشان أشوف وأتابع.. كنت ماشي على محور الفريق العصار لقيت الناس حاطة المخلفات في نص الشارع".

وتابع: "طيب لما حطينا عربيات صغيرة للناس تحط المخلفات فيها رفض الناس اللي على جانبي الطرق تبقى جنبهم، وودوا العربيات في وسط الشارع، طب هنعمل إيه؟ مش هسكت".

ولفت الرئيس المصري إلى أن حجم المخلفات التي تتطلب إزالة هو 40 مليون طن، وأن الدولة تجمع من المواطنين مقابل النظافة 800 مليون جنيه.

المصدر: RT

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