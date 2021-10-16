السيسي يطلب من المصريين "التعبير عن رأيهم" في مسألتين

أكد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، أنه يريد من الناس التكلم والتعبير عن رأيهم، بخصوص موضوع الأماكن التي تعرضت للسيول وحول البناء على الأراضي الزراعية.

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وخلال افتتاح عدد من مشروعات إسكان بديل المناطق غير الآمنة، طرح الرئيس السيسي عدة تساؤلات حول أسباب التعدي والبناء على الأراضي الزراعية، مؤكدا أن هذه القضية هي "قضية دولة".

وأضاف السيسي: "بالنسبة للأماكن اللي تعرضت لسيول في قرى الصف..هل الإعلام إتكلم عن تقصير الحكومة، ولا إتكلم بوعي؟ أظن إتكلم على تقصير الحكومة".

وتابع الرئيس السيسي: "أنا عايز الناس تتكلم ويبقى فيه تعبير عن الرأي، بس تبقى فاهمة..يا ترى اللي فات.. عيب دولة؟ ولا عيب مواطنين؟ ولا عيب إحنا الاتنين؟ بالمناسبة في كل التعديات..عيب مين؟ يقولك المحليات مش قادرة، عشان السبق كبير، وأنا بكرر كلامي عشان أسجل مواقف على نفسي وعلى الحكومة وعليكم.. بكرره علشان أسجل مواقف على نفسى، وعلى والحكومة، وعليكم، لأن القضية مش بتاعتي لوحدي ولا الحكومة وحدها، دي قضية دولة".

وأضاف الرئيس السيسي: "اذا كنتم تريدون أن تكون دولتكم ذات شأن، بقول الكلام ده للإعلاميين والمثقفين والجامعات بدراسة هذا الكلام وتقول نعمل فيه ايه؟ هذا الكلام يعكس 40 % من مساحة مصر.. دراسة الكلام اللي إحنا فيه وتقول نعمل فيه إيه؟".

وفي إطار الحديث عن قضية المخلفات، أوضح الرئيس المصري قائلا: "المخلفات موضوع مشترك بين الدولة والمواطن..عمل المباني المخططة أقدر أعمل نظام صحى لإزالة المخلفات.. بقالنا 3 سنين نتفاوض مع شركات النظافة واتفقنا، ولما جينا نتكلم مع الشركات والتنمية المحلية والبيئة تعرض عليا الموضوع لقينا حجم القضية، الدولة بتجمع من المواطنين مقابل النظافة 800 مليون جنيه، والتكلفة في القاهرة فقط 2.5 مليار جنيه".

واستطرد السيسي: "معندناش نظام في المباني هيبقى كفاءة أعمال النظافة مش هتبقى بنفس المستوى..كنت ماشي من كام يوم في محور الفريق العصار، لقيت ناس رامية مخلفات في نص الشارع، ولما حطينا عربيات صغيرة الناس رفضت إن العربيات تبقا موجودة جنبهم..طيب هنعمل إيه؟".

المصدر: "اليوم السابع" + "مصراوي"