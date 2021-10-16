 
مباشر

السيسي يؤكد تنفيذ المشروعات القومية والإسكانية بأموال مصرية ويعرب عن استيائه من بعض أماكن البناء

مال وأعمال

السيسي يؤكد تنفيذ المشروعات القومية والإسكانية بأموال مصرية ويعرب عن استيائه من بعض أماكن البناء
Reuters Costas Baltas
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/riq5

أكد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، أن المشروعات القومية أو الإسكانية يجري تنفيذها بأموال مصرية.

إقرأ المزيد
قوات الصاعقة بالجيش المصري توجه رسالة لـ
قوات الصاعقة بالجيش المصري توجه رسالة لـ"الأعداء"

وخلال افتتاح مجموعة مشروعات إسكان بديل المناطق غير الآمنة في منطقة السادس من أكتوبر، طالب الرئيس عبد الفتاح السيسي بـ"ضرورة فهم خطورة المشكلة التي نعانيها جراء البناء على الأراضي الزراعية" لافتا إلى أنه "لا بد أن يكون للإعلام دور يعكس حجم المشكلة".

وأشار السيسي إلى أن "قرية الديسمي التي عانت من السيول العام الماضي، كانت مبنية على أراض زراعية"، موضحا أن "قضية البناء على الأراضي الزراعية مسؤولية الجميع".
واعرب الرئيس المصري عن استيائه من "البناء على الأراضي الزراعية، في وقت نسبة الصحراء في مصر تبلغ ما يزيد على 90%".

المصدر: RT

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا