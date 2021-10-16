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أمير قطر ينعى النائب البريطاني المغتال

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أمير قطر ينعى النائب البريطاني المغتال
Reuters
أمير قطر تميم بن حمد
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نعى أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، النائب البريطاني ديفيد إيميس، الذي توفي متأثرا بجراحه إثر تلقيه أمس الجمعة طعنات بسكين خلال اجتماعه بدائرته الانتخابية بشرقي العاصمة لندن.

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وقال أمير قطر اليوم السبت، عبر صفحته الرسمية على موقع "تويتر": "بلغني بكل أسف نبأ وفاة السير ديفيد ايميس، عضو البرلمان البريطاني، ورئيس جمعية الصداقة القطرية البريطانية، الذي لعب دورا مقدرا في تعزيز العلاقات التاريخية بين بلدينا الصديقين".

وأضاف: "خالص التعازي لأسرته الكريمة، وللشعب البريطاني".

تجدر الإشارة إلى أن النائب عن حزب المحافظين توفي بعد تعرضه للطعن عدة مرات في اجتماع لدائرته الانتخابية بشرقي لندن، وقد ألقت الشرطة القبض على شاب يبلغ من العمر 25 عاما للاشتباه بضلوعه في الحادث.

المصدر: RT

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