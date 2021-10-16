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بالفيديو..متحدث باسم أهالي ​ضحايا​ ​مرفأ بيروت يطالب المحقق العدلي بالتنحي ويدين تدخل واشنطن بالقضية

أخبار العالم العربي

بالفيديو..متحدث باسم أهالي ​ضحايا​ ​مرفأ بيروت يطالب المحقق العدلي بالتنحي ويدين تدخل واشنطن بالقضية
Reuters GORAN TOMASEVIC
احتجاجات أمام مرفأ بيروت
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طالب الناطق باسم أهالي ​ضحايا​ ​مرفأ بيروت،​ إبراهيم حطيط، ​المحقق العدلي​ بالقضية، القاضي ​طارق البيطار، بـ"التنحي" عن هذا الملف، لافتا إلى أن ما حدث يشير إلى "تسييسه".

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وفي مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، قال إبراهيم حطيط: "نحن وضعنا دمنا عندك، ولكن ما حصل يشير إلى تسييس واستنسابية فاضحة، ووصلت الأمور إلى إراقة دماء الأبرياء..لذا، نحن نطالبك بالتنحي لإفساح المجال أمام محقق عدلي آخر يكون أمينا على دمائنا".

وأكمل: "ندين التدخل الأمريكي السافر في القضية والتحقيق، فأمريكا​ لم تدعم يوما أي قضية إلا لمصالحها الخاصة الخبيثة، كما نرفض كل محاولات تدويل القضية، خاصة أننا في ​لبنان​ لدينا تجرية سيئة مع المحاكم الدولية".

المصدر: RT

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