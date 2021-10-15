الأردن.. 12 وفاة و1021 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الأردنية، يوم الجمعة، عن تسجيل 12 وفاة و1021 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات بالمرض إلى 10859 و إجمالي الإصابات إلى 839544.

وأشار تقرير صادر عن الوزارة إلى تسجيل 548 حالة شفاء، ليصل العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 813838 حالة.

كما أشار التقرير إلى إجراء 27715 فحصا، ليبلغ العدد الإجمالي للفحوصات التي أجريت منذ بدء الوباء 10500766 فحصا.

وأظهر التقرير كذلك أن عدد متلقي الجرعة الأولى من لقاح كورونا وصل إلى 3812384، فيما وصل عدد متلقي الجرعتين إلى 3402596.

المصدر: "عمون"